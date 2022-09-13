Медведи с острова на Чукотке выиграли международную награду

Фотограф Кох выиграл в международном конкурсе со снимками медведей на чукотском острове

Медведи с острова Колючин на Чукотке выиграли международную награду. Об этом сообщает агентство Go Arctic.

По данным издания, российский фотограф Дмитрий Кох в сентябре 2021 года запечатлел семейство косолапых на чукотском острове в национальном парке «Берингия». Его снимки выиграли в международном фотоконкурсе «Drone awards-2022» в номинации «Серия».

На фотографиях медведи оказались посреди руин в непринужденной, местами комичной обстановке. Эксперт Анатолий Кочнев отметил, что хищники облюбовали метеостанцию как убежище от охотников.

Международный конкурс «Drone Awards» посвящен аэрофото и видеосъемке во всех уголках мира. В 2022 году его участниками стали более двух тысяч авторов из 116 стран.

Ранее на Чукотке собаки спасли местного жителя, на которого напал белый медведь.