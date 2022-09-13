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В России разработали комплекс для поиска угнанных автомобилей

В «Ростехе» разработали комплекс для поиска угнанных автомобилей «Розыск-Nano»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Ростех» разработал первый в России мобильный комплекс для поиска угнанных или находящихся в розыске автомобилей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» был разработан заводом «Метеор». В него входит модуль видеонаблюдения, который устанавливается в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Он распознает государственные регистрационные знаки на расстоянии 100-150 метров и сверяется с базами данных. Комплекс может применяться в движении и не требует конструктивных изменений патрульной машины.

Выпуск комплекса будет развернут на производственных мощностях «Метеора». Ожидается, что «Розыск-Nano» начнут использовать на территории Волгоградской области уже в этом году.

Ранее на Восточном экономическом форуме представили гибридный беспилотный летательный аппарат, в который встроят программно-аппаратный комплекс для посадки на судно во время шторма. Проект беспилотника, вошедший в число финалистов программы госкорпорации «Ростех» «Вектор», получит финансирование на разработку программно-математического обеспечения.

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Леонид Немов
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