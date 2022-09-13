Трихолог предупредила об опасности народных средств для волос

Врач Юлия Нагайцева: народные средства для волос ведут к ожогам и дерматиту

Использование народных средств для волос ведет к ожогам и дерматиту, предупредила дерматовенеролог, врач-трихолог Юлия Нагайцева. Об их опасности специалист рассказала в беседе с изданием Ura.ru.

По словам врача, народные средства не работают, поскольку волосяной фолликул, из которого растут волосы, залегают на глубине примерно 5-6 миллиметров. «Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — объяснила Нагайцева.

Нагайцева отметила, что в ее практике были случаи, когда пациенты приходили с ожогом волосистой части кожи головы и ушных раковин после нанесения, например, луковых масок. «Такое тоже встречается, когда начинается жесткий дерматит. И мы даже вынуждены таких пациентов лечить гормональными средствами. Поэтому десять раз стоит подумать, прежде чем хвататься за народные рецепты», — заключила она.

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