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В Армении сообщили о неослабевающей перестрелке с армией Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили о неослабевающей перестрелке с армией Азербайджана

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент остается крайне напряженной. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян, передает News.am.

По его словам, интенсивность перестрелки не ослабевает. Торосян уточнил, что армия Азербайджана продолжает обстреливать позиции армянских военных и населенные пункты, применяя тяжелую технику, беспилотники и минометы.

Ранее в Ереване сообщили, что в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые. Подразделения МЧС Армении приведены в состояние повышенной готовности

Вооруженный конфликт на границе двух стран вновь разгорелся в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское военное ведомство, армия Азербайджана открыла интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников.

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Марина Совина
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