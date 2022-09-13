В Армении сообщили о неослабевающей перестрелке с армией Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили о неослабевающей перестрелке с армией Азербайджана

Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент остается крайне напряженной. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян, передает News.am.

По его словам, интенсивность перестрелки не ослабевает. Торосян уточнил, что армия Азербайджана продолжает обстреливать позиции армянских военных и населенные пункты, применяя тяжелую технику, беспилотники и минометы.

Ранее в Ереване сообщили, что в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые. Подразделения МЧС Армении приведены в состояние повышенной готовности

Вооруженный конфликт на границе двух стран вновь разгорелся в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское военное ведомство, армия Азербайджана открыла интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников.