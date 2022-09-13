Ценам на нефть пообещали рост до 150 долларов

JPMorgan: стоимость нефти вырастет до 150 долларов за баррель

Цены на нефть будут расти на фоне, поскольку спрос сейчас превышает предложение, а за счет альтернативных источников восполнить пробел пока невозможно. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan и пообещали, что стоимость барреля поднимется до 150 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Одной из причин может стать снижение инвестиций в отрасль. Как рассказал представитель банка, международные компании, которые занимаются разведкой месторождений, не тратят достаточно средств на бурение, чтобы заменить старые запасы, а рынки слишком сильно зависят от стран ОПЕК, чтобы обеспечить мир достаточным количеством нефти.

Противоположного мнения о перспективах рынка придерживаются аналитики Morgan Stanley. По мнению экспертов, в третьем квартале в среднем цена нефти Brent составит 98 долларов за баррель, а в четвертом квартале — 95 долларов.

Ранее в сентябре цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала февраля. Тем временем в ОПЕК+ приняли решение вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки: добыча нефти в октябре сократится на 100 тысяч баррелей в сутки.