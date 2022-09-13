Россиянина нашли с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны

Под Новосибирском мужчину нашли с пробитой головой после конфликта с рыбоохраной

Жителя деревни Купино Новосибирской области нашли с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны. Об этом сообщает региональный портал NGS.RU.

По данным издания, все произошло 3 сентября. Россиянин с товарищем рыбачил на мосту в районе деревни Новорозино. В какой-то момент к мужчинам подъехала машина рыбнадзора.

Между пострадавшим рыбаком и представителем рыбнадзора началась потасовка. Сотрудник брызнул в лицо новосибирцу перцовым баллончиком. После этого мужчина решил подчиниться — сел на переднее сидение служебного УАЗа и скомандовал другу ехать за ними.

«Я спрашиваю сотрудника, мол, куда вы собрались его везти. Он мне объясняет, что в полицию в Купино. Я пока собирался, сматывал удочки, подъехал знакомый. Говорит: там кто-то в канаве валяется, рыбоохрана рядом стоит», — поделился с изданием товарищ пострадавшего.

В двух километрах от места конфликта мужчина нашел своего друга, лежащим в канаве. Позже его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в коме в Купинской центральной районной больнице.

По версии представителей рыбоохраны, мужчина вел себя неадекватно и сам выпрыгнул из служебного УАЗа на полном ходу по пути в полицейский участок. Сейчас следователи выясняют другие обстоятельства случившегося.

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