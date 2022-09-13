Анкара потребовала от Украины объяснить антитурецкую кампанию

Aydınlık: Анкара потребовала от Киева объяснить развязанную в Киеве антитурецкую кампанию

Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık.

По информации издания, турецкая сторона «довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию». Все экономические институты также включили этот вопрос в свою повестку дня

Анкара указывает, что «граждане и организации Турции не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под пристальным вниманием».