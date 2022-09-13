Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Анкара потребовала от Украины объяснить антитурецкую кампанию

Aydınlık: Анкара потребовала от Киева объяснить развязанную в Киеве антитурецкую кампанию

Фото: Кемаль Аслан / РИА Новости

Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık.

По информации издания, турецкая сторона «довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию». Все экономические институты также включили этот вопрос в свою повестку дня

Анкара указывает, что «граждане и организации Турции не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под пристальным вниманием».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Армения обратилась к России за помощью
Стюардессы назвали топ необходимых вещей для комфортных перелетов
Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA
Британцы раскритиковали экономическую политику страны
Анкара потребовала от Украины объяснить антитурецкую кампанию
Психолог раскрыла основные правила для сохранения отношений в паре
В России предложили Молдавии закупаться «молекулами свободы» в США вместо газа
Молния ударила в мужчину во время игры на приставке
Японская журналистка назвала виновных в разжигании конфликта в Донбассе
Участник боев на Украине назвал типичные ошибки ВСУ в бою
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.