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Кремль сообщил об участии Путина в саммите ОДКБ

Песков заявил, что Путин участвует в саммите ОДКБ по обострению между Ереваном и Баку

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мероприятие началось», — уточнил агентству представитель Кремля.

Заседание Совета ОДКБ является внеочередным и созвано по запросу со сторы Армении из-за обострения между Ереваном и Баку. По данным агентства, предполагается, что армянская сторона проинформирует журналистов об итогах обсуждения.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий. Баку, в свою очередь, сообщает, что лишь отвечает на провокации Еревана, который умышленно нагнетал обстановку в регионе.

Позднее стало известно, что ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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Никита Абрамов
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