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Названа самая удобная обувь на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали ковбойские сапоги самой удобной обувью на осень

Фото: Harry Laub / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную и удобную обувь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о ковбойских сапогах. Как отмечают специалисты, с началом осеннего сезона данная модель обуви стала особенно популярна, поскольку она является практичной и универсальной.

По словам экспертов, ковбойские сапоги лучше сочетать с мини-платьями и сарафанами из легких тканей. Кроме того, упомянутый предмет гардероба будет отлично смотреться с кожаными бюстье, платьями-комбинациями из шелка, а также с прямой юбкой длины макси и корсетным топом.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Мария Винар
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