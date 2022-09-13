Папа Римский призвал возродить «дух Хельсинки» и вернуться к политическому диалогу

Папа Римский Франциск призвал возродить «дух Хельсинки» и вернуться к политическому диалогу для создания более стабильного и спокойного мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми», — заявил понтифик, выступая во вторник перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане.

По его словам, Казахстану, как перекрестку важных геополитических узлов, отведена важная роль налаживании отношений и урегулировании конфликтов.

Папа Римский прибыл в Нур-Султан днем 13 сентября. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они провели «краткую беседу» в каминном зале президентского терминала, после чего направились в резиденцию главы республики.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за проблем с коленом.