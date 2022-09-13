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Рак груди связали с переутомлением на сверхурочной работе

Онколог Назлиев: избежать рака груди поможет отказ от алкоголя и переутомления

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Избежать рака груди поможет отказ от алкоголя и переутомления, подсказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. У себя в Telegram-канале он сослался на исследование, проведенное Американским онкологическим обществом, связавшим рак груди с переутомлением на сверхурочной работе.

Исследование показало, что у женщин, работавших более 55 часов в неделю, риск развития рака молочной железы повышался на 33 процента по сравнению с теми, кто работал 35-40 часов в неделю. Это позволило ученым предположить, что сверхурочная работа может быть одним из многих факторов, которые способствуют развитию рака груди.

Чтобы снизить вероятность развития рака груди, Назлиев порекомендовал вести здоровый образ жизни. «Здоровое питание, регулярные физические упражнения и поддержание здорового веса — все это важно. Кроме того, мы должны попытаться ограничить воздействие известных факторов риска рака молочной железы, таких как употребление алкоголя и воздействие ионизирующего излучения», — добавил онколог.

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Маммолог также посоветовал при беспокойстве о возможном развитии рака молочной железы проконсультироваться со специалистом, который поможет оценить риск и дать рекомендации по снижению риска онкологического заболевания.

Ранее онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева в беседе с «Лентой.ру» назвала методы борьбы с побочными действиями лекарств от рака. Она напомнила, что слабость и тошнота являются первыми и главными побочными явлениями химиотерапии.

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Александра Лисица
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