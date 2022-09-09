Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии

Онколог Васильева: слабость и тошнота являются главными побочными явлениями химиотерапии

Слабость и тошнота являются первыми и главными побочными явлениями химиотерапии, рассказала онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала методы борьбы с побочными действиями лекарств от рака.

Препараты, способные убить раковые клетки, как правило, обладают высокой токсичностью, пояснила онколог, поэтому курсы химиотерапии в большинстве случаев сопровождаются побочными эффектами. Хорошая новость, по словам Васильевой, заключается в том, что врачи знают, как облегчить состояние пациента.

Усталость и слабость

Слабость — одно из первых побочных явлений, встречающихся у пациентов при проведении курса химиотерапии. Усталость, вялость и апатия после терапии — абсолютно нормальное явление, рассказала врач. Но у каждого человека разный уровень энергии, поэтому и химиотерапия на каждого пациента влияет по-разному. Восстановление может занять несколько месяцев, а может год и даже больше.

Однако, по словам онколога, восстановиться и вернуться к нормальной жизни возможно, следуя несложным правилам. Первым делом нужно прислушиваться к организму и отдыхать, как только возникает потребность, посоветовала Васильева. Также нужно трезво оценивать свой уровень энергии и регулярно пополнять ее с помощью любой деятельности, доставляющей удовольствие.

Полезно планировать все заранее, мысленно давая действиям пометки «важное» и «неважное», чтобы при необходимости «неважное» можно было отменить Елизавета Васильева онколог

Врач напомнила, что даже после химиотерапии нужно заниматься спортом, чтобы поддерживать энергию на уровне. Следует выбрать расслабляющие тренировки — например, йогу или пилатес.

Во время восстановления после химиотерапии очень важно питаться вкусно и разнообразно, чтобы организм получал все необходимые ему витамины и минералы, отметила Васильева.

Тошнота и рвота

Зачастую лечение рака сопровождается такими неприятными симптомами, как тошнота и рвота. В зависимости от особенностей организма пациента и схемы лечения тошнота может сохраняться от нескольких часов до нескольких недель, предупредила Васильева. В этом случае врачи назначают противорвотные препараты, но человек может помочь себе и самостоятельно.

«Пустой желудок увеличивает чувство тошноты. Поэтому нужно есть хотя бы немного. И лучше делать это в то время, когда тошнит меньше. При этом пережевывать тщательно каждый кусочек, не отвлекаясь на гаджеты и телевизор», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Ароматы горячей еды могут спровоцировать рвоту. Поэтому есть лучше блюда комнатной температуры или вовсе холодные. Врач посоветовала после приема пищи полежать несколько минут с приподнятой головой, чтобы не спровоцировать приступ тошноты

По словам Васильевой, многие пациенты, проходящие через химиотерапию, говорят, что пища во время лечения меняет вкус. Со временем это проходит, но ослабить неприятные вкусовые ощущения можно с помощью терпких и кислых фруктов, так как они уменьшают металлический привкус. Охлажденные продукты могут восприниматься как более вкусные, а если перед едой прополоскать рот водой, это улучшит вкус пищи, отметила онколог.

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