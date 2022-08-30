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Онколог рассказал о пользе оргазма при лечении рака

Онколог-маммолог Назлиев: вырабатываемый при оргазме гормон окситоцин укрепляет иммунитет

Фото: unsplash

Оргазм может принести пользу во время лечения рака молочной железы, благодаря гормону окситоцину, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале врач уточнил, что вырабатываемый при интимной близости так называемый гормон любви укрепляет иммунитет.

«Возможно, оргазм не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о лечении рака молочной железы, но оказывается, что он может положительно повлиять на реакцию организма на лечение», — заявил онколог. Он объяснил, что во время оргазма происходит всплеск гормонов, в том числе окситоцина. По его словам, это может помочь в регуляции иммунной системы, играющей главную роль в борьбе с раком молочной железы.

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Во время оргазма также происходит высвобождение эндорфинов — естественного обезболивающего средства организма. Эндорфины к тому же помогают сгладить побочные эффекты лечения болезни — тошноту, усталость, боль, добавил Назлиев.

«Эндорфины также улучшают настроение и мировоззрение во время лечения. Поэтому, если вы ищете способы поднять настроение и уменьшить стресс во время лечения рака молочной железы, подумайте о том, чтобы добавить оргазмы в свой план», — посоветовал онколог-маммолог.

Ранее Данаил Назлиев рассказал, как депрессия влияют на возникновение рака. Он пояснил, что стресс снижает защитный уровень организма, а люди, долгое время находящиеся в состоянии горя или депрессии больше подвержены риску появления серьезных болезней.

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Вера Владзиевская
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