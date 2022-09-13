Угрожавшего сбросить дочь с балкона россиянина отправили в СИЗО

В Москве суд отправил в СИЗО мужчину, угрожавшего сбросить дочь с балкона на 13 этаже

В Москве суд отправил в СИЗО до 12 ноября 27-летнего мужчину, угрожавшего сбросить дочь с балкона 13-го этажа. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Во время судебного заседания россиянин просил отправить его под домашний арест, однако суд решил заключить его под стражу. Известно, что обвиняемый ранее был судим за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.

«Судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. Преступление он совершил в период назначенного по приговору суда испытательного срока по условному осуждению», — добавила Нефедова.

По данным ведомства, 12 сентября мужчина, находясь под воздействием наркотиков в квартире многоэтажки на Городецкой улице в районе Новокосино, вышел на балкон, перевесил ребенка через перила и стал кричать, что сбросит его вниз.

Ранее было опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как россиянин несколько раз выбегал из комнаты на балкон и постоянно кричал, что убьет ребенка, после чего вышел на балкон с ножом в руке.