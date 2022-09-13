Россиянин без прав насмерть сбил человека и погиб

В Новосибирске мужчина без прав насмерть сбил человека и погиб

В Новосибирске на улице Большевистской мужчина без прав насмерть сбил человека и погиб сам. Об этом сообщается на странице городского управления ГИБДД во «Вконтакте».

По данным инспекции, россиянин без прав, управляя автомобилем ВАЗ, сбил мужчину, который находился на месте ранее случившейся аварии. Впоследствии он врезался в стоящие автомобили Haval и Merсedes.

В результате ДТП еще один человек пострадал. Известно, что водителя ВАЗа ранее лишали прав за езду в пьяном виде.

Ранее в Коркино Челябинской области пенсионерка погибла после того, как ее сбил настоятель православного храма на своем автомобиле. Он ехал задним ходом и не увидел женщину.