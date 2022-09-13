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Политолог назвал заинтересованные стороны в конфликте в Карабахе

Игорь Коротченко заявил об интересе США в конфликте в Карабахе
СюжетМинобороны:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что в конфликте на Южном Кавказе заинтересованы США и Евросоюз.

«Главные интересанты в обострении ситуации на Южном Кавказе — США и Евросоюз. Они хотели бы сорвать запуск и полноценное функционирование международного мультимодального транспортного коридора "Север — Юг", который имеет первостепенное значение для России. Накануне провокации министр обороны Армении Сурен Папикян побывал в США», — отметил он.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе стало поводом для телефонного разговора премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми. Он также подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества. Лидеры стран договорились поддерживать оперативную связь.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о масштабной диверсии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух стран. В Баку подчеркнули, что ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер, а азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.

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Константин Ляпунов
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