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США с союзниками решили обсудить целесообразность предоставления ПВО Украине

FT: США и союзники обсуждают целесообразность предоставления ПВО Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США с союзниками находятся в процессе обсуждения целесообразности предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Financial Times (FT), со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.

Страны также решают, стоит ли отправлять Киеву истребители в «средне- и долгосрочной перспективе». Газета отметила, что на сегодняшний день США и их союзники отказались сделать это.

Ранее заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант заявил, что американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.

8 сентября стало известно, что объем нового пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.

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Анжелика Бережная
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