Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Рэмси Льюис

Американский джазовый пианист Рэмси Льюис умер в 87 лет

Умер американский джазовый пианист, композитор и радиоведущий Рэмси Льюис, который записал более 80 альбомов и был трехкратным обладателем премии «Грэмми». Об этом сообщается на его сайте.

Музыкант скончался в своем доме в Чикаго в возрасте 87 лет. Причина его смерти не уточняется.

Льюис родился 27 мая 1935 года. Уже в четыре года он начал учиться играть на фортепиано. В 1956 году музыкант выпустил первый альбом Ramsey Lewis and his Gentle-men of Swing вместе со свой группой Ramsey Lewis Trio, в которую входили Исаак Холт и Элди Янг. К середине 1960-х Льюис стал одним из самых успешных пианистов страны и возглавлял чарты с такими песнями, как The In Crowd, Hang On Sloopy и Wade in the Water.

Льюис вел еженедельную радиопрограмму Legends of Jazz и занимался одноименным телешоу. Он был обладателем премий Stellar Gospel Music Awards, Jazz Masters Award и NAACP Image. Его последний альбом Manha de Carnaval вышел в 2021 году на лейбле Above Ground Label.