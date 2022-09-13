Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Рэмси Льюис

Американский джазовый пианист Рэмси Льюис умер в 87 лет

Фото: Fred Prouser FSP / YH / Reuters

Умер американский джазовый пианист, композитор и радиоведущий Рэмси Льюис, который записал более 80 альбомов и был трехкратным обладателем премии «Грэмми». Об этом сообщается на его сайте.

Музыкант скончался в своем доме в Чикаго в возрасте 87 лет. Причина его смерти не уточняется.

Льюис родился 27 мая 1935 года. Уже в четыре года он начал учиться играть на фортепиано. В 1956 году музыкант выпустил первый альбом Ramsey Lewis and his Gentle-men of Swing вместе со свой группой Ramsey Lewis Trio, в которую входили Исаак Холт и Элди Янг. К середине 1960-х Льюис стал одним из самых успешных пианистов страны и возглавлял чарты с такими песнями, как The In Crowd, Hang On Sloopy и Wade in the Water.

Льюис вел еженедельную радиопрограмму Legends of Jazz и занимался одноименным телешоу. Он был обладателем премий Stellar Gospel Music Awards, Jazz Masters Award и NAACP Image. Его последний альбом Manha de Carnaval вышел в 2021 году на лейбле Above Ground Label.

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль переадресовал вопрос о занятых Киевом территориях в Минобороны
Кара Делевинь вернулась в соцсети после появления на публике в грязной одежде
В Крыму предложили ответ на обстрелы территории России
Обнаженный мужчина упал с высоты 90 метров и остался жив
Киев опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
В Армении заявили о попытках наступления Азербайджана
Ремонт iPhone подорожал
Ученицу Тутберидзе госпитализировали из-за травмы на тренировке
Россиянина нашли с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны
Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.