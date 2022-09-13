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Анастасия Решетова показала лицо без макияжа и фильтров

Российская модель Анастасия Решетова показала естественную внешность без макияжа и ретуши
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Кадр: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала естественную внешность без применения инструментов ретуши. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, запечатлев себя в зеркале. На размещенном кадре, видно, что на лице знаменитости полностью отсутствует макияж.

«Ваша любимая рубрика, когда "оголяю" лицо, сняв мейк и фильтры. Но кое-что все-таки дополняет естественный образ — это уголки ресниц (...)», — подписала публикацию модель.

В июне Анастасия Решетова поделилась секретом своей красоты. Модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Она также включила в рацион больше овощей и зелени, отказалась от рафинированного сахара и отметила, что не потребляет его уже три недели. Звезда добавила, что перестала пользоваться тональным кремом и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.

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Карина Черных
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