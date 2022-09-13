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В Госдуме призвали наказывать не пускающие российских военных рестораны

Спикер Госдумы Володин призвал закрывать рестораны, которые не пускают российских военных

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, рассуждая о ситуации, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты. С таким призывом он выступил в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что подобные поступки должны наказываться. «Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать», — сказал Володин.

Спикер напомнил, что сейчас важно поддерживать российских военных и членов их семей. «Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы», — добавил он.

В середине августа стало известно, что офицера ВКС РФ не пустили в ресторан в Москве из-за военной формы. Сотрудники заведения предложили мужчине войти в кафе с заднего входа через клумбу и кусты. Такое отношение оскорбило семью военнослужащего, и праздник был испорчен.

В июле глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал кадры, снятые незадолго до нападения на контрактника российской армии в Судаке. До этого в соцсетях появилась информация, что причиной нападения на мужчину стали символы Z на его одежде. Однако позже издание «Baza» в своем Telegram-канале уточнило, что отдыхавшего в санатории в Судаке военного избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения. Уточнялось, что драка началась из-за замечания со стороны местных жителей.

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Анна Щербакова
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