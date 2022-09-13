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В Сочи откроют обновленный розарий

Шесть тысяч кустов роз высадили в реконструированном розарии в Сочи

Фото: Парк «Ривьера»

В сочинском парке «Ривьера» откроют реконструированный розарий, мероприятие приурочено к празднованию 85-летия Краснодарского края. Об этом сообщает «Вести Сочи».

В обновленном розарии высадили шесть тысяч кустов роз 33 сортов, адаптированных под климат региона. Через месяц рядом с ними посадят шесть тысяч кустов лаванды и самшита.

Кроме того, до конца года в Сочи запустят календарь цветения — на курорте создадут перечень самых красивых растений и мест, где их можно посмотреть. Это позволит городу стать первым направлением в России для флоротуризма.

Ранее в августе в Челябинске высадили 500 новых крупномерных саженцев новых деревьев. Взамен вырубленным деревьям в городе появились молодые яблони, ясени, сосны и рябины, а также даурские лиственницы. Помимо прочего, садовники засеяли газон площадью 3400 квадратных метров.

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Мария Гейн
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