Морской лев чуть не перевернул лодку в попытке спастись от косаток

CTV News: в Канаде морской лев попытался спастись от косаток и запрыгнул на лодку

Пассажиры лодки вблизи канадского города Виктория, провинция Британская Колумбия, чудом не пострадали, когда крупный морской лев запрыгнул на их крошечное судно и чуть не перевернул его в попытке спастись от трех косаток. Об этом сообщает CTV News.

Произошедшее попало на видео, снятое с судна для наблюдения за китами, которое следовало за косатками в заливе Педдер-Бэй. Оператор и научный сотрудник американского Центра исследования китов Марк Мэллесон попытался предупредить пассажиров лодки, которые занимались рыбалкой и ловлей крабов, когда к ней направились косатки. «Когда морские хищники проплывали рядом с лодкой, поблизости оказался морской лев, который, очевидно, видел косаток, и, может быть, услышал их и запаниковал», — рассказал Мэллерсон.

В какой-то момент ролика слышно, как Мэллерсон кричит людям на лодке: «Ребята, вам бы лучше убраться отсюда!» Через несколько секунд крупный калифорнийский морской лев весом около 340 килограммов выпрыгнул из воды. «Он сделал один прыжок и приземлился на борт лодки. Затем он сделал второй прыжок, и лодка накренилась на бок. К моему удивлению, она не перевернулась», — сказал он.

Затем морской лев вернулся в воду и продолжил преследовать лодку. В этот момент пассажиры — Эрнест и Ваижа Годек направлялись к берегу. Они были в шоке, но не пострадали. «Моя жена упала на пол и сказала, что надо уплывать. Но он запрыгнул в лодку и приземлился на борт, из-за чего мы чуть не перевернулись. Было страшно, особенно учитывая, что в лодку начала набираться вода», — отметил Годек.

По словам Мэллерсона, случившееся должно послужить предупреждением для яхтсменов в Британской Колумбии, так как популяция косаток выросла, и они стали более активными.

Ранее сообщалось, что у побережья города Синиш, Португалия, косатки потопили лодку с пятью пассажирами на борту. Пятеро португальцев были спасены рыболовным судном и поисково-спасательной станцией Синиша.

