Ссора прораба и строителя в российском городе закончилась убийством

РИА Новости: в Сочи строитель задержан по подозрению в убийстве прораба из-за ссоры

Ссора прораба и строителя в Сочи закончилась убийством, по подозрению в преступлении задержан строитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел днем во вторник, 13 сентября. В полицию Сочи поступило сообщение о найденном в поселке Лоо трупе мужчины с огнестрельным ранением.

Полиция начала искать предполагаемого преступника, была дана ориентировка. Вскоре местные жители сообщили, что видели похожего по приметам мужчину. По горячим следам подозреваемый был задержан. Сейчас с ним работают следователи.

«По предварительным данным, между прорабом и строителем начался конфликт. В ходе ссоры строитель выстрелил в голову прораба из травматического пистолета», — рассказали в правоохранительных органах.

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