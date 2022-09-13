Назван топ-5 самых опасных курортов для россиян

Страховой дом ВСК: Адлер, Кемер и Аланья названы самыми опасными курортами лета

Адлер, Кемер и Аланья названы самыми опасными курортами отпускного сезона 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Страхового дома ВСК, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, этим летом на Адлер пришлось 17 процентов страховых случаев, на Кемер — 13 процентов, а на Аланью — 12 процентов. В топ-5 курортов вошли Хургада, откуда за страховкой обращались 12 процентов клиентов компании, а также Сиде и Белек (по 10 процентов соответственно).

Реже всего в связи с травмами и болезнями обращались отдыхающие из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса. Почти половина (49 процентов) заявлений во время летнего отдыха поступила в этом году от страхователей младше 18 лет. Еще 16 процентов страховых случаев пришлось на отдыхающих в возрасте 30-40 лет, а 13 процентов — на 19-30-летних путешественников.

Ранее в июле инфекционисты составили рейтинг инфекций, которыми туристы заражаются на российских курортах. В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем. Чтобы избежать заражения, специалисты порекомендовали не купаться в грязной воде и соблюдать правила личной гигиены.