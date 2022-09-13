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Между школами Москвы и Беслана организуют телемост

Учащиеся в Беслане и Москвы пообщаются по телемосту 14 сентября

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Учащиеся школ Беслана и Москвы смогут пообщаться во время телемоста, который организует для школьников столичный Музей Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Телемост «Москва — Беслан. Мы вместе!» состоится 14 сентября. «Представители московской школы № 1164 и средней школы города Беслана обсудят совместные проекты и этапы реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии двух образовательных учреждений», —говорится в сообщении.

Сотрудничество между школами, подразумевающее взаимный профессиональный обмен и общие онлайн-занятия, началось в 2021 году, когда прошел первый телемост «Москва — Беслан. Мы вместе!»

Ожидается, что в этом году его участники поговорят о культуре, традициях, школьных проектах и мирной школьной жизни Беслана. Онлайн-встреча пройдет на базе Музея Победы.

К трансляции смогут подключиться все желающие на странице сообщества «Детский центр Музея Победы» в социальной сети «ВКонтакте».

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Варвара Кошечкина
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