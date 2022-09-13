Замначальника российской колонии облегчал режим осужденным за подношения

СКР возбудил дело о злоупотреблениях против замначальника колонии №2 в Томской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя начальника исправительной колонии №2 в Томской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с 2017-го по 2022 год должностное лицо создавало облегченный режим осужденным. Замначальника, в частности, не привлекал заключенных к дисциплинарной ответственности за нарушение правил содержания в исправительном учреждении. За такие поблажки подозреваемый получал от осужденных денежные средства, которые поступали на его банковские счета.

Фигурант дела дал признательные показания. По решению суда он помещен под домашний арест.

16 августа сообщалось, что в Красноярском крае суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №42 (ИК-42) за коррупцию. Он попросил 22 тысячи рублей от осужденного и обещал не наказывать его за нарушение дисциплины.