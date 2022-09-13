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Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Собянин рассказал о явке на выборы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги муниципальных выборов и поблагодарил жителей столицы за участие в них. В 125 районах Москвы был сформирован новый депутатский корпус, которому предстоит работать в 2022-2027 годах.

«Явка составила 2,4 миллиона человек, или 33,9 процентов, что является рекордом для муниципальных выборов Москвы. Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение — кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы», — написал мэр в своем блоге.

Среди избранных депутатов много новых лиц — активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов, отметил мэр. Мэр столицы выразил надежду, что они оправдают ваше доверие.

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Алена Шаповалова
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