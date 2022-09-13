Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России

В АВФАРМ заявили о нехватке важных ветеринарных препаратов для животных в России

В России наблюдаются сложности с приобретением импортных средств для наркоза и вакцин для ветеринарного применения. Это следует из письма Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

В настоящий момент на отечественном рынке не хватает важный позиций, но пока что речь идет не о системном дефиците. Тем не менее, его необходимо предупредить, считают в Ассоциации. «Остро стоит проблема доступа к отечественным и импортируемым иммунобиологическим препаратам — в первую очередь, инактивированным вакцинам от бешенства, соответствующим международным стандартам ВОЗ», — говорится в тексте документа.

По оценкам специалистов, из 2150 применяемых в России лекарств для животных 888 имеют зарубежное происхождение. При этом большая часть из них не имеет аналогов. Ветеринары опасаются, что осенью 2023 года ситуация может осложниться еще больше, поскольку в силу вступят новые требования к зарубежным площадкам, по которым производителей обязуют предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP.

В августе депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить правила перевозки животных в автомобиле. Он заявил о необходимости ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов.