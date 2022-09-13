Признание угрожавшего сбросить дочь с балкона россиянина показали на видео

Следствие показало ролик с россиянином, обвиняемым в попытке сбросить дочь с балкона

Признание 27-летнего россиянина, угрожавшего сбросить дочь с балкона московской квартиры и пытавшегося сделать это, попало на видео. Ролик во вторник, 13 сентября, в своем Telegram-канале показало столичное управление Следственного комитета России (СКР).

На кадрах показана доставка подозреваемого в следственное управление и последующая встреча со следователем. На лице у задержанного заметна гематома. В ходе беседы сотрудник правоохранительных органов предъявил мужчине обвинение по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Обвиняемый признал свою вину.

В СКР пояснили, что для проверки психического здоровья обвиняемого будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

«Также в рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 («Халатность») УК РФ», — сообщили в СКР.

12 сентября было опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как россиянин бегал из комнаты на балкон несколько раз и постоянно кричал, что убьет ребенка, после чего вышел на балкон с ножом в руке.