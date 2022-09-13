Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

АТОР: стоимость 10-дневного тура во Вьетнам в ноябре стартует от 83 тысяч рублей на двоих

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме — в продаже ANEX Tour и PEGAS Touristik появились бюджетные туры в республику с вылетом из аэропорта Алматы на рейсах VietJet Air. Такая информация опубликована на сайте организации.

Уточняется, что начало полетной программы в Нячанг у туроператоров намечено на 26 октября. Летать VietJet Air из Алматы в азиатскую страну будет два раза в неделю.

По данным АТОР, стоимость путевок у ANEX Tour в начале ноября во Вьетнам стартует за 83,3 тысячи рублей на двоих. В турпакет включен перелет из Алматы в Нячанг, 10-дневное проживание в гостинице категории две звезды, медицинская страховка и групповой трансфер.

Путевка с перелетом, размещением в трехзвездочном отеле и питанием на безе завтраков обойдется от 87,4 тысячи рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 94,8 тысячи, в пятизвездочном — от 93,2 тысячи. Отдых во Вьетнаме с PEGAS Touristik обойдется дороже — от 117,6 тысячи рублей на двоих.

Ранее россиянка съездила во Вьетнам и описала отдых фразой «очень дорого и очень круто». Путешественница отметила высокий уровень сервиса, вкусную еду, а также живописную зеленую территорию около гостиницы.