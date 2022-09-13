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В Госдуме назвали виновных в ситуации на армяно-азербайджанской границе

Депутат Чепа заявил о провокациях Запада в ситуации на армяно-азербайджанской границе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обострение на границе Армении и Азербайджана самим Еревану и Баку точно не нужно. Об этом сообщает «Подъем».

По словам депутата, создание конфронтации и напряженности на границах с Россией — это программа, которую отрабатывают спецслужбы некоторых государств. «В этом не заинтересованы ни Армения, ни Азербайджан. Но есть страны, которые в этом заинтересованы. Мы можем кивнуть на западные спецслужбы», — подчеркнул Чепа.

Парламентарий добавил, что Россия сделает все, чтобы локализовать конфликт на армяно-азербайджанской границе.

Вечером в понедельник, 12 сентября, началось обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. Армянское Министерство обороны заявило, что азербайджанские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру страны. По данным ведомства, Азербайджан открыл интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников.

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Сергей Истомин
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