WarGonzo: в Волчанске Харьковской области заметили отряд наемников с Ближнего Востока

В украинском городе Волчанске, расположенном в Чугуевском районе Харьковской области, заметили наемников с Ближнего Востока. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на рассказ беженцев из региона.

Отмечается, что жители города помимо бойцов ЧВК европейской внешности наблюдали отряд из наемников, которые говорили на арабском и турецком языках. Канал со ссылкой на другие источники, связанные с радиоперехватами, уточнил, что, вероятно, именно в Харьковской области Киев впервые с февраля 2022 года задействовал наемников известной турецкой ЧВК SADAT. Подчеркивается, что конкретных подтверждений и видео пока нет.

По утверждениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, SADAT — компания, созданная в 2012 году, занимающаяся деятельностью в военной сфере и работающая «в бывших колониальных государствах». Об этом турецкий лидер рассказал в мае 2022 года, опровергнув заявления оппозиции о якобы имеющихся у него связях с компанией и покровительстве ее руководству.

В июне оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции подала в суд на ЧВК SADAT, заявив, что компания занимается торговлей оружием и ведет свою деятельность, заручившись поддержкой президентского дворца. В ЧВК обвинения отвергли.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытались подтянуть силы и технику к Святогорску. Он также отметил, что на этом направлении было замечено много польских наемников. Их, по его словам, больше, чем самих украинцев.