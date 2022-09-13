Сообщение о вредных бактериях в детской воде оказалось частично недостоверным

Сообщение о вредных бактериях в трети детской воды в РФ оказалось частично недостоверным

Российские СМИ 13 сентября распространили сообщения об исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), в котором утверждается, что почти в трети исследованных образцов детской воды из российских магазинов присутствуют вредные бактерии. На сайте самой организации результаты исследования не опубликованы. Новость на сайте мир-новостей.рф опубликовали с фразой о том, что почти в трети детской воды в России имеются вредные бактерии.

В ходе исследования выявлено, что 21% из исследованных образцов не соответствуют техническому регламенту по химическим, а 27% по микробиологическим показателям, сказано в письме ОПИ о совместном исследовании со специалистами из МГУ, сообщил ТАСС. Речь идет о проценте исследованных образцов, в которых выявлены нарушения, а не проценте от общего объема детской воды в России.

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) также указал на то, что индустрия ориентируется на официальные данные Роспотребнадзора, который не подтверждал что на рынке детской воды есть большое количество нарушений. Также производители обратили внимание на то, что в опубликованных материалах нет никаких подробностей ни о количестве взятых образцов, ни о конкретных лабораториях, где проводились исследования. «Непонятно, на чем основываются данные о нарушениях почти на трети всего рынка детской воды и обвинения в недобросовестности в адрес компаний, которые работают на российском рынке десятилетия», — привел позицию союза «Интерфакс».

Сообщение заинтересовало российские СМИ, но в части случаев информация о результатах исследования была подана более точно. Так, об исследовании написали, например, ТАСС и агентство «Прайм». «Интерфакс» представил позицию Союзнапитков на эту тему.