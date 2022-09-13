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Размеры одежды Zara возмутили полную блогершу в примерочной

Полная блогерша Джоанна Спайсер возмутилась размерами одежды Zara в примерочной

Фото: Juan Medina / Reuters

Полная блогерша Джоанна Спайсер возмутилась размерами одежды испанского бренда Zara в примерочной. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом joanna_spicer, чей блог насчитывает более 79 тысяч подписчиков, рассказала, что впервые решила отправиться на шопинг после того, как набрала лишние килограммы во время пандемии коронавируса. «Раньше я была одержима магазинами Zara, но с тех пор, как я набрала 30 фунтов (13 килограммов) во время пандемии, я ничего там не покупала. Поэтому сейчас я подумала, что готова примерить несколько вещей», — отметила в начале видео Спайсер.

Так, в первую очередь юзерша примерила белое платье, оформленное разрезом на груди, и черное платье-рубашку с цветочным рисунком. По ее словам, оба наряда ей не подошли, поскольку они оказались малы в области бюста. Затем Спейсер надела еще одно платье такого же фасона и размера, что и второе. «Оно мне подошло, но не очень мне понравилось», — отметила она.

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В заключение женщина решила померить комплект из розовой рубашки и бежевых брюк. Спейсер пояснила, что она выбрала второй упомянутый предмет гардероба размера XXL. Однако, когда она надела брюки, они на ней не застегнулись. «И это было так здорово. Я сбита с толку!» — с иронией сказала она и добавила, что все же купила еще одни штаны на размер меньше, поскольку они ей подошли.

Подписчики посочувствовали женщине, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Теперь я просто прохожу мимо Zara», «Надо не пытаться плакать, примеряя там одежду», «Поэтому я редко бываю там», «Странные размеры и не самое лучшее качество», — высказывались они.

В июле полная модель Кейт рассказала о трудностях шопинга для людей размера XXL и раскритиковала испанский бренд Zara за размерную сетку. По словам манекенщицы, при создании одежды дизайнеры испанской марки не учитывают особенности фигуры плюс-сайз-девушек.

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Мария Винар
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