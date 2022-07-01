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Полная модель рассказала о трудностях шопинга в Zara для людей размера XXL

Полная модель Кейт раскритиковала Zara за размерную сетку без одежды для людей XXL

Фото: @getittogetherkate / Tiktok

Полная модель Кейт (фамилия неизвестна) рассказала о трудностях шопинга для людей размера XXL и раскритиковала испанский бренд Zara за размерную сетку. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

В упомянутом видео юзерша с никнеймом getittogetherkate примерила несколько вещей, среди которых летние кроп-топы в разных расцветках и мини-юбки с накладными карманами. Вдобавок девушка показала, как данные вещи выглядели на моделях, снятых для каталога сайта.

Блогерша призналась, что носит 16 размер одежды (соответствует XXL в международной системе), из-за чего нередко испытывает трудности на шопинге в массмаркетовых магазинах.

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Надев покупки из Zara, покупательница возмутилась кроем, который не учитывает особенности фигуры плюс-сайз-девушек, и удивилась своему нелепому внешнему виду. Так, юбка оказалась слишком короткой, а разные модели кроп-топов в одном размере отличались посадкой в области груди.

В июне блогерша Джем Ло Валентайн изучила размерную сетку популярного бренда Primark и возмутилась разницей в посадке одной и той же модели шорт. Модель из голубого денима удачно села по фигуре и подчеркнула формы, а вариант из ткани бежевого цвета юзерша едва смогла натянуть на бедра.

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Полина Гераскина
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