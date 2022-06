Разница в посадке шорт одного размера у популярного бренда возмутила блогершу

Блогерша Джем Ло Валентайн возмутилась разницей посадки шорт Primark одного размера

Блогерша Джем Ло Валентайн изучила размерную сетку популярного бренда Primark и возмутилась разницей в посадке одной и той же модели шорт. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

Так, Валентайн померила две пары коротких джинсовых шорт на высокой талии 12 размера (соответствует международной маркировке XXL). На размещенных кадрах заметно, что первый вариант из светло-голубого денима удачно сел по фигуре и подчеркнул формы девушки. Другой же, из ткани бежевого цвета, юзерша едва смогла натянуть на бедра. «Я не шучу, обе пары имеют одинаковый размер и отличаются только цветом», — подчеркнула она.

Пользователи сети высказали сове мнение в комментариях под постом. «Однажды джинсы Primark заставили меня рыдать», «А я так расстроилась недавно, что мой размер мне мал», «Спасибо за то, что говоришь правду», «Многие страдают от этого, но благодаря тебе мы понимаем, что не одни», — писали они.

В январе блогерша из Великобритании Мария Фаулер показала, как на ней сидят джинсы 12-го размера разных марок. В списке тестируемых брендов оказались H&M, Zara, Next и New Look. Во время примерки британка возмутилась разницей в посадке: одна модель идеально подошла по фигуре, в то время как другую она даже не смогла застегнуть.