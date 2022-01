Блогерша померила джинсы популярных брендов и возмутилась разницей размеров

Блогерша сравнила размерную сетку брюк массмаркетовых брендов и возмутилась разницей между ними. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram.

Жительница Великобритании Мария Фаулер разместила видео, в котором показала, как на ней сидят джинсы 12-го размера (40 EU), купленные в разных магазинах. Женщина примерила продукцию следующих марок: H&M, Zara, Next и New Look.

На размещенных в сети кадрах видно, что штаны популярных марок H&M и Zara оказались слишком узкими в талии, из-за чего британка с трудом застегнула их на поясе. В то же время выяснилось, что джинсы такой же модели ретейлера Next идеально подошли ей по размеру. Аналогичная ситуация произошла с брюками из магазина New Look.

«Своим видео я хочу напомнить, что размер — это просто цифра, которую нам лучше игнорировать! Скажите своим дочерям, подругам и сестрам, что наша ценность не основана на размере одежды, — высказалась Фаулер. — В следующий раз, когда вы отправитесь на шопинг, помните, что проблема не в вас, а в брендах».

В июле 2020 года покупательница возмутилась разницей в размерах одежды из масс-маркета. Ребекка показала, как на ней сидят джинсы бренда Zara 12-го размера (40 EU) и брюки с сайта Asos 8-го размера (36 EU). Выяснилось, что последние подошли ей больше, чем большая пара из Zara, которая оказалась слишком узкой.