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Напавшего на вице-президента Аргентины заподозрили в педофилии

Infobae: прокуратура заподозрила напавшего на вице-президента Аргентины в педофилии

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Прокуратура подозревает напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер в педофилии. Об этом сообщает Infobae.

По данным издания, федеральный прокурор, расследующий нападение на Кристину Киршнер, обратился к суду столицы, чтобы тот расследовал возможную причастность подозреваемого Фернандо Сабага Монтиэля к педофилии после обнаружения в его телефоне 126 фото и видео с участием несовершеннолетних, «участвующих в действиях сексуального характера».

Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер произошло 1 сентября, когда она выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавшего задержали, им оказался 35-летний гражданин Бразилии, которого в марте уже арестовывали за ношение оружия.

В ходе обыска дома у нападавшего обнаружили более ста патронов к пистолету, из которого он пытался выстрелить в Киршнер. Полицейские изъяли у него телефон и компьютер.

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Марина Совина
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