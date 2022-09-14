В Казани на набережной озера Кабан представят аудиоспектакль

В Казани 17 сентября будет представлен аудиоспектакль «Кабан Cool»

Жителям и гостям Казани в субботу, 17 сентября, на набережной озера Кабан будет представлен аудиоспектакль «Кабан Cool». Об этом сообщает «КП».

Отмечается, что во время представления будут показаны истории казанцев о прошлом и настоящем озера, собранные режиссерами проекта Ксенией Шачневой и Диной Сафинаой. Кроме того, аудиоспектакль содержит выступления краеведа Марка Шишкина, режиссера Ильгиза Зайниева, дендролога Сергея Мурзова и орнитолога Софии Хохлачевой. Эксперты расскажут о том, как озеро и город оказывают влияние друг на друга.

«Представление начнется в 17.00 на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстан, над площадкой для детей. Для того, чтобы прослушать спектакль нужно взять с собой телефон и наушники», — сообщил в Дирекции парков и скверов Казани.

Ранее стало известно, что Казани не хватает около 200 экскурсоводов из-за значительного увеличения туристического потока. По словам главы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, за семь месяцев 2022-го число туристов выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.