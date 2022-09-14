Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Казани понадобилось больше экскурсоводов

Глава госкомитета РТ по туризму: Казани не хватает около 200 экскурсоводов

Фото: Vadim Babenko / Unsplash

Казани не хватает около 200 экскурсоводов из-за значительного увеличения туристического потока. Об этом глава Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов заявил порталу «Татар-информ».

Отмечается, что за семь месяцев 2022-го число туристов выросло на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. «Уже в этом году мы идем с опережением 2019 года. Того количества экскурсоводов, которое было в 2019 году, сейчас не хватает, причем не один-два раза за год, в пик. Это стало в текущем сезоне хронической проблемой. В течение этого летнего сезона была практически половина дней, когда экскурсоводов не хватало. И экскурсоводов Казани не хватает как никого другого», — объявил Иванов.

Глава комитета добавил, что в республике работает около 600 аккредитованных, обученных, задействованных в профессии экскурсоводов.

Ранее сообщалось, что маршрут с первым интерактивным аудиогидом запустили в нацпарке «Угра» в Калужской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
США решили передать миллиарды долларов Афганистану в обход талибов
Модель дважды за один показ упала на подиуме во время дефиле
Участников свадьбы арестовали и оштрафовали за гимн запрещенного «Азова»
Москвичи бросились брать ипотеку
Врач перечислил способы восстановить севший голос
Собчак отреагировала на смерть главреда «Комсомольской правды»
В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец
Великобритании удалось замедлить рекордный рост цен
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках данных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.