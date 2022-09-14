Лазарев показал закулисье нового шоу на НТВ

Певец Сергей Лазарев показал закулисье шоу «Аватар» на канале НТВ

Певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев показал закулисье нового шоу «Аватар» на канале НТВ. Ролик об этом музыкант опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист рассказал, что для участия в съемках проекта он приехал в Россию из Белоруссии, где проходит подготовка к его сольному концерту. «А я на денек вернулся в Москву, потому что идут съемки нового выпуска шоу "Аватар". Моя вся команда продолжает репетировать», — пояснил он.

Телеканал НТВ объявил о запуске «Аватара» в мае 2022 года. В каждом выпуске шоу участвует девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром сказочного героя. Во время выступления они находятся в специальной комнате, откуда получают возможность передавать своему аватару свои движения и эмоции. Задача судей — угадать, кто скрывается за маской.

Помимо Лазарева, в роли судей проекта выступают шоумен Тимур Батрутдинов, телеведущая Ида Галич, певец Марк Тишман, а также заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.