В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 22 сентября

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 22 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании получили больше допусков Росавиации на полеты за границу. Так, перевозчик Red Wings получил дополнительные допуски на выполнение рейсов в Тегеран и Исфахан. Также чаще летать в Иран начнут Utair, Nordwind и «Уральские авиалинии».