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В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 22 сентября

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 22 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам организовывать перевозку по альтернативным маршрутам и использовать доступные воздушные гавани СочиВолгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании получили больше допусков Росавиации на полеты за границу. Так, перевозчик Red Wings получил дополнительные допуски на выполнение рейсов в Тегеран и Исфахан. Также чаще летать в Иран начнут Utair, Nordwind и «Уральские авиалинии».

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Валентина Процкова
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