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В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании

Зампредседателя «Газпрома» Маркелов заявил о банкротстве множества иностранных подрядчиков

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) рассказал, что в связи с санкционной политикой Запада в отношении России множество иностранных подрядчиков компании обанкротились. По его словам, сильный экономический удар пришелся на поставщиков российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает РИА Новости.

«Многие компании, которые поставляли в "Газпром" — для них "Газпром" был монорынком, — на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнеров как "Газпром" и другие наши компании. Мы с вами работаем, развиваемся, живем. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов», — заявил он.

Маркелов выразил надежду на то, что компании рано или поздно вернуться, однако подчеркнул, что пока непонятно, в каком состоянии они будут находиться.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе выросли в десять раз по сравнению с уровнем до пандемии. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Марина Совина
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