Спонсор Трампа предстанет перед судом в США

Инвестор и спонсор Дональда Трампа предстанет перед судом из-за обвинений в работе на ОАЭ

Американский инвестор и спонсор предвыборных кампаний экс-президента США Дональда Трампа Том Баррак предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконной работе на ОАЭ с целью «продвижения интересов ближневосточной страны» в США, пишет Reuters.

Согласно обвинительному заключению от июля 2021 года, у прокуратуры есть электронные письма и текстовые сообщения, которые доказывают, что высокопоставленные чиновники из ОАЭ еще в 2016 году подсказывали Барраку, что должен сказать Трамп в различных телеинтервью. Его якобы готовили к интервью по энергетической политике и к назначению конкретного посла в Абу Даби.

Других доказательств обвинений не представлено, точные даты заседания не сообщаются.

При Трампе ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. До этого мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.