Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Спонсор Трампа предстанет перед судом в США

Инвестор и спонсор Дональда Трампа предстанет перед судом из-за обвинений в работе на ОАЭ

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Американский инвестор и спонсор предвыборных кампаний экс-президента США Дональда Трампа Том Баррак предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконной работе на ОАЭ с целью «продвижения интересов ближневосточной страны» в США, пишет Reuters.

Согласно обвинительному заключению от июля 2021 года, у прокуратуры есть электронные письма и текстовые сообщения, которые доказывают, что высокопоставленные чиновники из ОАЭ еще в 2016 году подсказывали Барраку, что должен сказать Трамп в различных телеинтервью. Его якобы готовили к интервью по энергетической политике и к назначению конкретного посла в Абу Даби.

Других доказательств обвинений не представлено, точные даты заседания не сообщаются.

При Трампе ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. До этого мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Линия фронта приблизилась к границам ЛНР
Деми Ловато объявила о завершении концертной деятельности
Украина решила взять кредит на закупку газа
Новую скульптуру в Москве сравнили с героем фильма ужасов
В России окончательно закрылись шесть процентов кинотеатров
SHAMAN назвал дреды «русскими» из-за сходства с колосьями и был обруган в сети
Индия будет расширять поставки в Россию
Раскрыты причины потери интереса россиян к переезду в одну европейскую страну
В Энергодаре задержали помогавшего ВСУ сотрудника Запорожской АЭС
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.