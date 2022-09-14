Шестилетнюю россиянку нашли в квартире с телами родителей

СКР: 6-летняя девочка найдена в квартире с телами родителей в Раменском, начата проверка

Следователи начали проверку после того, как в квартире в подмосковном Раменском были найдены тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. Вместе с ними в квартире находилась шестилетняя девочка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины обнаружили 13 сентября в квартире по улице Десантная. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия», — сообщили в СКР. Предположительно, они отравились наркотиками. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В квартире также была найдена шестилетняя девочка. Ее госпитализировали с диагнозом обезвоживание, сейчас она проходит обследование. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

«Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних — прим. «Ленты.ру»). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы», — сообщили в СКР.

