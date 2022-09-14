В России мигрантов осудили за незаконное производство алкоголя

Троих организаторов незаконного бутлегерского бизнеса осудили в Ярославской области

В Ярославской области троих уроженцев средней Азии приговорили к срокам лишения свободы от 2,5 до 4 лет общего режима. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает РЕН.

По данным телеканала, незаконный бизнес по производству алкоголя насчитывал не менее 20 мигрантов из Средней Азии. В ходе обыска силовики нашли больше полумиллиона бутылок, бочки спирта, разную тару и поддельные акцизные марки.

Спиртное отправили на экспертизу: вся продукция была опасной для здоровья покупателей.

Ранее сообщалось, что МВД России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт и хранение метанола. В ведомстве считают, что такие меры направлены на противодействие криминогенной обстановке, сложившейся за последний год: они снизят количество смертельных отравлений граждан в результате употребления опасной спиртосодержащей жидкости.