Победительница конкурса на лучшие ягодицы показала фигуру в бикини

Модель Playboy Кэролайн Леккер показала фигуру в бикини во время отдыха в Греции

Победительница конкурса на лучшие ягодицы Miss BumBum — 2022 Кэролайн Леккер показала фигуру в бикини. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке модель Playboy предстала в купальнике персикового оттенка, позируя на лодке во время отдыха на греческом острове Миконос. Так, девушка лежала на полотенце, согнув одну ногу в колене и заслонив рукой лицо от солнца. При этом рядом с ней находилась бутылка шампанского марки Moët & Chandon. «Ваш самый большой враг — это вы сами. Если вы справитесь со своей неуверенностью, вы преодолеете любое препятствие на жизненном пути. Боритесь с собой. Это выход», — указала она в подписи к публикации.

В свою очередь подписчики оценили кадр, сделав девушке комплименты. «Удивительная!», «Такая красивая», «Ты потрясающая», — прокомментировали юзеры.

В июне сообщалось, что бразильская модель Кассила Прата бросила возлюбленного, который запрещал ей участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы. «Он сказал мне отказаться от соревнования, иначе наши отношения закончатся. Это заявление как минимум оскорбительное. Я подумала о себе, о своей карьере, обо всем, чего я добилась, и решила, что не хочу, чтобы мужчина командовал мной и указывал мне, что я могу делать и чего не могу. Я свободный человек и не собираюсь отказываться от своих проектов», — объяснила свое решение модель.

Известно, что конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Согласно условиям соревнования, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. В августе 2018 года участницы данного конкурса сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц, чтобы доказать отсутствие у них имплантов. Таким образом конкурсантки хотели привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций.