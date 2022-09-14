Британцы раскритиковали короля Карла III за реакцию на протекшую ручку

Читатели Daily Express раскритиковали короля Карла III после его злости на протекшую ручку

Читатели издания Daily Express раскритиковали короля Великобритании Карла III из-за его реакции на протекшую перьевую ручку и за то, что он забыл, «какой сегодня день». Соответствующие комментарии появились под новостью на сайте газеты.

Несколько британцев назвали Карла избалованным ребенком. «Так много слов, чтобы описать его, и так мало, которые можно напечатать...», — высказался пользователь Greylox. Другие указали на его раздражительность, вспомнив, что королева Елизавета II обладала самообладанием и терпением.

«Несколько дней на "работе", и этот парень теряется. Плохое начало и, без сомнения, будет плохой конец. Мне страшно подумать, что происходит, когда кто-то не режет ему еду и не кормит с ложечки!» — высказался читатель StuartPlymouth.

Пользователь N1cknamed обратил внимание, что Елизавета II была в курсе политической ситуации в стране и в мире за два дня до своей кончины, указав, что Карл в этой связи должен «хотя бы знать календарную дату». Он также ответил другим читателям, пожалевшим Карла: «Подождите, пока Его Величество не окажется по колено в парламентских делах, еженедельных аудиенциях с премьер-министром, государственных визитах и прочем. Как он будет справляться с нагрузкой и обязанностями короля?».

Часть читателей пошутила по поводу ручки: «Теперь он будет испытывать ужас каждый раз, когда увидит чернильную ручку», написал Wiser1. Британец David S. назвал ситуацию показателем устаревшего института монархии: «Бесконечные бессмысленные церемонии, а он все еще пользуется перьевой ручкой. Он даже не знает, какой сегодня день. Возможно, в скором времени он откроет для себя шариковую ручку и часы с датой… или, не дай бог, Apple Watch?»

Тем не менее многие британцы пожалели Карла III, сославшись на смерть матери и свалившиеся на него обязанности.

Король Великобритании Карл III разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки, не смог сдержать недовольство и выругался, делая запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун.