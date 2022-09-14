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ВОЗ объявила приближение конца пандемии коронавируса

Гендир ВОЗ Гебрейесус объявил о приближении конца пандемии коронавируса

Фото: Aly Song / Reuters

Мир близок к окончанию пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он объявил, что с 5 по 11 сентября поступило самое низкое число сообщений о гибели пациентов с COVID-19 с марта 2020 года. «Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», — заключил Гебрейесус.

Кроме того, он призвал государства провести полную вакцинацию всех граждан, находящихся в группах риска по своему состоянию здоровья и социальному положению. Сюда входят работники здравоохранения, а также пожилые люди.

Ранее Гебрейесус рассказал, что в промежутке между 29 августа и 4 сентября от коронавирусной инфекции COVID-19 каждые 44 секунды умирал один человек. Несмотря на это, глава ВОЗ отметил, что количество умерших из-за COVID-19 во всем мире медленно начинает снижаться.

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Николай Чигасов
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