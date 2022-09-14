Снижение цен в России замедлилось из-за огурцов

Росстат сообщил о замедлении темпов дефляции из-за огурцов

Темпы дефляции в России в последнюю неделю снизились, основной причиной торможения, по данным Росстата, стала плодоовощная продукция, в первую очередь существенно подорожавшие огурцы, пишет РБК.

В среднем цены снизились на 0,03 процента, неделей ранее темпы составляли 0,13 процента. Для плодоовощной продукции дефляция замедлилась с 3,4 процента до 1,6 процента.

В среднем огурцы подорожали за неделю на 8,4 процента. В 45 регионах цены на них выросли в пределах до 10 процентов, в 31 — от 10 до 27,6 процента. Бананы подорожали на 1,5 процента, неделей ранее цены на них падали на 1 процент.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал снижение инфляции к концу года до уровня 12 процентов. При этом в следующем году, уверен он, рост цен подойдет к целевому показателю в 4 процента, а в первом квартала остановится на уровне 5-6 процентов.

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что природа нынешней дефляции в слабом спросе, а не в возросшем предложении, таким образом в перспективе ситуация чревата сокращением производства и ростом цен в условиях снижения выпуска.